Publicado 26/04/2024 12:23

Rio - O volante da seleção brasileira, Bruno Guimarães, de 26 anos, promete ser um dos nomes mais disputados pelo clube europeus na próxima janela de transferências. De acordo com informações do jornal britânico "TalkSport", o PSG está na frente e já iniciou conversas pela jogador.

Com contrato até junho de 2028, o jogador do Newcastle tem uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros (R$ 553 milhões). De acordo com informações da imprensa europeia, o clube deseja a manutenção de Bruno Guimarães, porém, tem a necessidade de realizar vendas na próxima janela.

Além do clube francês, outras equipes da Europa teriam interesse no brasileiro como o Manchester City, o Arsenal e o Real Madrid. Bruno Guimarães está em sua terceira temporada no futebol inglês e tem sido titular da seleção brasileira.

Com passagens pelo Audax do Rio e de Osasco, Bruno Guimarães despontou para o futebol brasileiro em 2018 quando conquistou a Sul-Americana pelo Athletico-PR. No meio do ano seguinte foi negociado para o Lyon. Ele fez parte do elenco da seleção brasileira na Copa de 2022.