Key Alves vai jogar vôlei nos Estados UnidosLeo Franco / Agnews

Publicado 26/04/2024 12:59

Key Alves, que participou do Big Brother Brasil 23, vai jogar nos Estados Unidos. A líbero de 24 anos foi anunciada para participar da primeira edição da Liga Um de Vôlei (LOVB, sigla em inglês), nova liga do país para a temporada 2024/25.



A nova equipe de Key Alves não foi divulgada. Ela está longe das quadras desde que sofreu grave lesão no joelho esquerdo, em 2022, quando atuava pelo Osasco / São Cristóvão Saúde.



A ex-BBB mudou-se para os Estados Unidos no fim do ano passado, já para treinar e manter a forma quando acertasse com uma nova equipe.



Key Alves é a segunda brasileira confirmada na Liga Um. Ela se junta à central bicampeã olímpica Fabiana.