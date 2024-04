Evento será realizado no Centro Cultural de Educação Popular de Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Publicado 26/04/2024 13:09 | Atualizado 26/04/2024 13:10

Rio das Ostras - No próximo sábado, dia 27 de abril, o Centro Cultural de Educação Popular de Rio das Ostras (Cepro) prepara uma tarde especial repleta de encanto e imaginação com a realização de Contação de Histórias.



O evento acontecerá na Biblioteca Popular Patativa do Assaré, situada no próprio Centro Cultural, das 16h às 17h. A renomada atriz local Neila de Lucena, também diretora teatral com uma trajetória de 20 anos, será a responsável por conduzir os espectadores a universos fantásticos por meio de suas narrativas envolventes.



Voltada principalmente para o público infantojuvenil, a atividade busca proporcionar momentos mágicos, estimulando a imaginação, a criatividade e o gosto pela leitura nas crianças e adolescentes. A presidente do Cepro, Guilhermina Rocha, destaca a importância desse tipo de iniciativa para a formação cultural e intelectual dos jovens.



O evento, que tem classificação livre, acontecerá no endereço Avenida das Flores, número 394, Bairro Residencial Praia Âncora, Rio das Ostras/RJ. A entrada é gratuita e aberta a todos os interessados em participar dessa experiência única de imersão no mundo das histórias.