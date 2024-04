Varal da Vovó leva acervo de figurinos de Carnaval, Circo e Festa Junina para Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Varal da Vovó leva acervo de figurinos de Carnaval, Circo e Festa Junina para Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 26/04/2024 12:13

Rio das Ostras - No mês de maio, os moradores de Rio das Ostras terão a oportunidade de explorar o acervo de figurinos de espetáculos produzidos pelo ponto de cultura "O Entrupinado". A exposição "Varal da Vovó" acontecerá de 1º a 31 de maio no Parque dos Pássaros, localizado no Jardim Mariléa. Os visitantes terão acesso a peças de circo, carnaval e festa junina, provenientes dos espetáculos "Hoje tem Marmelada!", "Anarriê - nossa festa é de paz" e "Carnaval Rio das Ostras 2015", todas elaboradas pela talentosa Maria Augusta, avó do curador da exposição, Éder Veríssimo.

Maria Augusta, uma mulher preta de 82 anos, autodidata e nascida em Sumidouro (RJ), é a mente criativa por trás dos figurinos. Residente em Rio das Ostras há 23 anos, ela se tornou uma figura icônica na comunidade, unindo sua paixão pela costura ao universo artístico dos espetáculos de teatro, dança e circo. No ponto de cultura "O Entrupinado", Maria Augusta compartilha seus conhecimentos e experiências, destacando-se como uma mestra na arte de entrelaçar histórias, contos, cores e tecidos na cultura popular.

A escolha de inaugurar a exposição no Dia do Trabalhador reflete a celebração da dedicação ao trabalho diário aliada à busca pela expressão artística e cultural. Maria Augusta é reconhecida por sua generosidade, gentileza e disposição para compartilhar seus saberes com todos que a rodeiam.

"E uma proposta de difusão de saberes culturais com potencial para afirmação da memória local e estímulo ao processo criativo popular autoral", ressalta Éder Veríssimo, curador da exposição.

Além da exposição, está programada uma oficina de Patchwork, no dia 29 de maio, no Ponto de Cultura "O Entrupinado", com inscrições pelo e-mail oentrupinado@gmail.com. Ainda, nos dias 17 e 24 de maio, serão realizadas visitas guiadas para Pessoas com Deficiência, das 9h às 16h.