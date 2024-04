Evento, agendado para agosto, promete ser um marco na promoção da literatura e das artes na região - Foto: Ilustração

Publicado 19/04/2024 10:03

Rio das Ostras - Nesta sexta-feira (19), Rio das Ostras dará início oficial à FLIC - Festa de Literatura e Cultura. Com o suporte do Centro de Educação Popular de Rio das Ostras (Cepro), o evento, agendado para agosto, promete ser um marco na promoção da literatura e das artes na região.

O pré-lançamento está marcado para as 19h, na Confraria Tranquilizze, na Rua Vitória, 86, no bairro Recreio. O destaque da noite será a exibição de um documentário especial, explorando os bastidores e as histórias que moldaram a trajetória da FLIC ao longo dos anos.

Às 20h, terá início o Sarau FLIC, um momento de celebração da literatura e da arte, com performances poéticas, recitações e manifestações artísticas de diversos talentos locais e convidados. E para encerrar a noite, a partir das 21h, os participantes poderão desfrutar de shows musicais, com nomes como Afro Karma, Sergio Elias, Duda Manhães, Negguin D' Paula e JB MC, prometendo momentos de pura energia e vibração.

Este ano, a FLIC prestará homenagem à sambista Leci Brandão e ao rapper Mano Brown, duas figuras icônicas da cultura brasileira, em reconhecimento à sua contribuição para a riqueza cultural do país. "A FLIC é um projeto cultural de extrema importância para nossa comunidade. Sua presença e apoio são fundamentais para o sucesso deste evento", ressalta Léo Medeiros, coordenador geral.

Para Guilhermina Rocha, presidente do Cepro, destaca: "A FLIC é uma oportunidade de enriquecimento cultural e valorização da identidade local. É empolgante fazer parte desse momento tão especial para Rio das Ostras". A FLIC ocorrerá nos dias 2, 3 e 4 de agosto, no bairro Ancora.