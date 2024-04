Moradores enfrentam diariamente uma situação de precariedade que coloca em risco a segurança - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 16/04/2024 15:21

Rio das Ostras - O abandono e a negligência da Prefeitura Municipal de Rio das Ostras estão deixando a população à mercê do perigo em uma passarela vital para a comunidade. O descaso é evidente: ripas soltas, madeiras podres, pregos expostos e ausência total de iluminação transformaram a simples travessia entre os bairros Liberdade e Parque São Jorge em um verdadeiro teste de sobrevivência.



A deterioração do deck de madeira ao longo do Canal Beira Rio é um reflexo do descaso administrativo. A situação é alarmante, com buracos perigosos que mais parecem armadilhas, enquanto os pregos à mostra representam uma ameaça constante aos transeuntes. E o que dizer da falta de iluminação noturna? É como se a segurança dos moradores fosse uma mera opção, não uma prioridade.

Mas o descaso não para por aí. A ausência de medidas de segurança adequadas torna a passagem pela passarela uma verdadeira roleta russa. E se os perigos físicos não fossem o bastante, o pergolado deteriorado tornou-se um verdadeiro paraíso para o lixo e os mosquitos, evidenciando o completo desinteresse da administração municipal pela saúde pública.



A equipe de reportagem do jornal O Dia, Projeto Cidades, tentou contato com a Secretaria Municipal de Comunicação Social da Prefeitura de Rio das Ostras, para comentar os problemas aprestados na matéria. Até a publicação deste material nenhuma resposta foi enviada. A matéria segue em atualização.

