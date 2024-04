Material foi encaminhado para a 128ª Delegacia de Polícia - Foto: Divulgação

Publicado 16/04/2024 14:40

Rio das Ostras - Em mais uma ação da Polícia Militar, desta vez realizada pela 6ª Companhia de Polícia Militar, 32º Batalhão, 3ª Cia, foi desencadeada uma operação contra o tráfico ilícito de drogas na Estrada Velha Rio Dourado, no Morro do Gamba, Palmital, Rio das Ostras.



Segundo informações da Patamo 3ªCIA, após receberem denúncias sobre um indivíduo conhecido como "Djan", que teria saído recentemente da prisão e retornado ao comando do tráfico na região do Palmital, os policiais iniciaram uma investigação.

As informações indicavam que ele estaria distribuindo drogas para seus "vapores", parte delas em um veículo Palio aparentemente abandonado em uma rua próxima e outra parte escondida dentro de um sofá em um terreno baldio.



Ao chegarem ao local, a guarnição avistou o suspeito saindo do terreno indicado na denúncia. Após abordagem, foram encontrados com ele um celular Motorola, um pino de cocaína, R$ 15,00 em espécie e uma chave de veículo Fiat. O suspeito afirmou que a chave pertencia ao seu veículo, localizado em Barra de São João. A guarnição então encontrou duas cargas de cocaína dentro do sofá mencionado e mais uma carga dentro do veículo Fiat, após utilizar a chave encontrada com o suspeito.



O indivíduo foi detido e encaminhado para a 128ª Delegacia de Polícia para as devidas providências legais.