Para saber mais sobre o projeto, haverá um primeiro encontro gratuito, no dia 13 de maio, às 19h, no Teatro Joel Barcellos, em Rio das OstrasFoto: Ilustração

Publicado 26/04/2024 13:03

Rio das Ostras - O Sebrae RJ está lançando na Região dos Lagos o projeto "Música Tocando Negócios", com o objetivo de fornecer capacitação para microempresas e microempreendedores individuais do setor musical. Os participantes terão acesso a uma série de encontros, tanto presenciais quanto on-line, que abordarão temas essenciais para o sucesso nos negócios musicais.



O primeiro encontro, marcado para o dia 13 de maio, às 19h, no Teatro Joel Barcellos, em Rio das Ostras, será gratuito e aberto ao público interessado. Durante o evento, serão discutidos aspectos fundamentais, como o comportamento empreendedor e o planejamento estratégico, visando auxiliar os participantes a se destacarem no competitivo mercado da música.



As inscrições para o evento podem ser realizadas de forma gratuita através do link https://forms.office.com/r/aLYx7US8A4. Para esclarecer dúvidas ou obter mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (22) 99609-8465.