Por O Dia

Publicado 20/01/2021 09:46 | Atualizado 20/01/2021 09:47

Rio - Para celebrar o marco de um ano de namoro com Gabriela Versiani, Kevinho preparou um encontro especial com a amada, com direito a ambiente decorado, muitos corações vermelhos e pétalas de rosas. Mas o cantor se esqueceu de um detalhe: a comida.

"Gente, eu lembrei de fazer tudo isso, toda essa surpresa, mas esqueci do principal...comida. Vamos pedir uma comida no aplicativo", brincou Kevinho, fazendo a namorada rir bastante.

Já Gabriela, que é atriz e influenciadora, mostrou que comprou uma pulseira da marca Louis Vuitton, vendida pelo valor de R$ 1.720, para presentear o amado na data especial.