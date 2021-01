Anitta reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 20/01/2021 14:38

Rio - Em entrevista à CNN Brasil, Anitta voltou a celebrar o fato de sua música 'Make it Hot' tocar na posse de Joe Biden, que acontece nesta quarta-feira.

fotogaleria

Publicidade

"Eu to super animada, feliz, surpresa e com mais esperanças para esse próximo ano, que está começando cheio de coisas boas", disse ela, que está nos Estados Unidos.

A Poderosa ainda contou que a mudança na presidência do país está deixando todos em Miami mais animados. "Estou em Miami e aqui todo mundo está feliz com a saída do Trump e vinda do Biden. E ver minha música na cerimonia é muita felicidade".