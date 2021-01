Cantora Anitta. Reprodução do Instagram

Anitta marcará presença na cerimônia de posse de Joe Biden e Kamala Harris, futuros presidente e vice dos Estados Unidos. Isso porque "Make it Hot", parceria da brasileira com o trio Major Lazer, está entre as 46 músicas escolhidas para tocar durante o evento.

A cerimônia acontecerá em Washington, capital dos EUA, e contará com cerca de 20 mil militares da Guarda Nacional espalhados pelo local, além de reforço em algumas cidades para conter possíveis protestos.



Além de Anitta, a playlist ainda tem músicas de Led Zeppelin e Bruce Springsteen, Dua Lipa e Kendrick Lamar. Lady Gaga cantará o hino americano e Jennifer Lopez fará uma apresentação.