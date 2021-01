Luísa Sonza esbanja boa forma em Fernando de Noronha reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 20/01/2021 15:00

Rio - Luísa Sonza fez a temperatura subir ao postar fotos maravilhosas em seu Instagram, nesta quarta-feira. Com um biquíni cavado e com amarrações, a cantora, que está em Fernando de Noronha, mostrou que está com o corpão em forma.

A beleza da namorada de Vitão não passou despercebida pelas famosas. "Fiquei sem ar", escreveu Cleo nos comentários. "Maravilhosa", comentou Gracyanne Barbosa.

As fotos de Luísa foram feiras pelo fotógrafo Iaponã.

