Gracyanne Barbosa posa com body cavadíssimo em cima de piano: 'Vem brincar, Tudão'

Rio - Gracyanne Barbosa resolveu sensualizar na noite desta terça-feira. A musa fitness postou no Instagram uma foto em que aparece sentada em cima de um piano, usando um body cavadíssimo, exibindo a marquinha de sol.

"A mãe tá ON e tá cuidando do brinquedo novo do pai, vem brincar tudão", escreveu Gracyanne na legenda da foto.

A imagem rendeu vários elogios para Gracy. "Me ensina a ser musa assim", disse uma pessoa. "Amo a sua ousadia", comentou um seguidor. "Só não tiro uma foto igual porque não tenho essas polainas maravilhosas", brincou uma fã. "Só não tiro igual porque mandei o piano trocar umas teclas", brincou outra pessoa.