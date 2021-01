Eliana e a filha, Manuela Reprodução

Por O Dia

Publicado 21/01/2021 10:37 | Atualizado 21/01/2021 10:39

Rio - Eliana postou uma selfie agarradinha com a filha caçula, Manuela, na manhã desta quinta-feira e encantou os mais de 26 milhões de seguidores do Instagram.

“O paraíso mora dentro deste abraço. É tanto amor!”, escreveu a mamãe coruja na legenda da foto, qe recebeu muitos comentários positivos dos fãs. “Coisa mais linda”, disse um deles. “Eu estou tão rendida”, se derreteu outro ao ver a publicação fofa.

A pequena Manuela, que aparece no abraço acalentador da mãe, tem tÊs anos de idade e é fruto do relacionamento da apresentadora com Adriano Ricco

