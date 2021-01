Izabella Borges, Duda Reis e Gizelly Bicalho Reprodução Internet

Publicado 21/01/2021 13:59 | Atualizado 21/01/2021 14:19

Rio - Duda Reis postou nas redes sociais uma foto em que aparece com as advogadas que a defendem em seu caso contra o ex-noivo, Nego do Borel.

"O que é sororidade? A origem da palavra está no latim 'sóror' (irmã). Seria a versão feminina de 'fraternidade', que se originou do prefixo 'frater' (irmão). Sororidade sugere: mulheres, uni-vos!", escreveu a atriz na legenda da foto em que aparece com a ex-BBB Gizelly e com Izabella Borges.

Duda também falou sobre o assunto no Twitter. "Já tive duas reuniões hoje, indo para a terceira agora e dei já uma entrevista incrível! Bora para cima, mulherada!!! Hora de darmos as mãos", escreveu.