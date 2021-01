Duda Reis e Anitta reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 21/01/2021 17:42 | Atualizado 21/01/2021 17:58

Rio - Após Nego do Borel e Anitta pararem de se seguir nas redes sociais, Duda Reis saiu em defesa da Poderosa em um comentário do Instagram, nesta quinta-feira. A atriz disse que à princípio não foi com a cara da cantora, já que o funkeiro falava mal dela. Mas que, depois, as duas se acertaram.

"Realmente, no início do relacionamento eu não tinha uma imagem boa dela, porque ele vivia falando mal dela, a difamando como pessoa e artista, dizia pra eu não me aproximar, dizia que ele andava com ela somente pelo que ela poderia proporcionar... Nunca houve sentimento e muito menos gratidão da parte dele, somente interesse. Até que um dia, sem ele saber, Larissa já percebendo que poderia existir algo errado, me chamou num canto e me deu a oportunidade de realmente conhecê-la, e disse que se tudo que meu pai estivesse falando fosse verdade, ela estaria do meu lado e me apoiaria. Contei pra ela algumas coisas, e fui retomando minhas forças por pessoas como ela. Depois desse dia, nos conhecemos como mulheres e nossa relação deu uma virada surreal, o que não era nada interessante para ele. Hoje, eu conheço a Larissa e ela foi crucial pra eu abrir meus olhos e crucial pra me dar forças para ajudar outras mulheres. Todos precisam de amigas assim, fato. Sim, é a patroa!", escreveu Duda.