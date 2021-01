MC Marcinho Reprodução / Instagram

Rio - MC Marcinho, de 43 anos de idade, está internado em um hospital do Rio de Janeiro devido uma inflamação severa nos ossos, desde o último dia 14. A notícia, no entanto, só foi divulgada pela assessoria do funkeiro, através do Instagram, na noite de quinta-feira.

"Prezados amigos, fãs, parceiros e contratantes, informamos que nosso querido MC Marcinho encontra-se internado desde o dia 14 de janeiro em um hospital no Rio de Janeiro por conta de uma inflamação severa nos ossos causada por uma infecção (problema já pré-existente), que necessitou de cirurgia e cuidados novamente, impossibilitando assim o mesmo de honrar com seus compromissos de agenda por tempo indeterminado", dizia o comunicado.







Vale lembrar que em outubro, Marcinho foi diagnosticado com Covid-19 e precisou ficar no CTI por 11 dias se recuperando da doença.