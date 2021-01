Elenco do 'BBB 21' Reprodução

Por O Dia

Publicado 23/01/2021 18:34 | Atualizado 23/01/2021 19:34

Rio - Para fazer parte do elenco do "Big Brother Brasil", é preciso assinar uma cláusula de confidencialidade. Antes do anúncio, os participantes não podem contar para ninguém que estão confirmados. Mas isso não significa que os fãs não criem suas teorias sobre quem irá participar do reality, como foi o caso de Camilla de Lucas, Pocah, Carla Diaz e Fiuk. Confira quais foram os truques que participantes do grupo Camarote usaram para despistar a curiosidade dos fãs e amigos.

Camilla de Lucas

Pouco antes de ser confirmada publicamente, a blogueira Camilla de Lucas contou nas redes sociais que seria madrinha de casamento de uma das amigas no período em que estaria participando do reality show para acabar com os boatos. "Os meus seguidores estavam me deixando maluca porque começou essa desconfiança. Minha amiga que trabalha comigo, uma das poucas pessoas que sabia, teve uma ideia e eu fingi para a internet inteira que eu ia ser madrinha da minha melhor amiga em abril. Era uma mentira. Inventamos convite e gravei stories. Filmei a data, 10 de abril! Era para inventar uma mentira porque o povo estava me enlouquecendo", explicou.

Pocah

A funkeira Pocah admitiu que contou algumas mentiras para conseguir se livrar dos questionamentos das amigas. "A MC Rebecca mandou no nosso grupo a especulação e eu falava que não estava confinada. Ela falou, se a Pocah entrar e não falar para a gente eu não vou fazer mutirão para ela. Eu menti. Devo me preocupar? Não desistam de mim. Façam mutirão", pediu.

Carla Diaz

A atriz Carla Diaz revelou que também mentiu para as amigas que a perguntavam sobre os boatos de que estaria confirmada no "Big Brother Brasil 21". "Tenho grupos de árias amigas e tive que desconversar. Eu ria... Eu falava, vocês são doidas. Meninas, desculpa! Eu não podia falar, mas estou aqui. Torçam por mim", brincou.

Fiuk

Fiuk pediu ajuda para a irmã, a atriz Cleo Pires, para contar para o pai que ele faria parte da 21ª temporada do reality.

Projota

Já o rapper Projota não teve problema algum para esconder que foi convidado para participar do reality. O artista contou que poucas pessoas suspeitavam que ele estaria na casa. "Não tive que inventar mentira nenhuma. Só não falei nada. Eu omiti. Minha família toda não sabia e nem meus amigos. Mantive sigilo absoluto", lembrou.

Carol Koncá

Grande surpresa do reality, a cantora Karol Conká acredita que os fãs ficaram chocados com a sua participação. "Quem vai ficar mais surpreso com esse anúncio é o meu público, que me acompanha há muito tempo e nem imagina que eu embarquei nessa loucura boa", brincou.