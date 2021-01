Hariany Almeida reprodução de vídeo

Publicado 25/01/2021 14:14

Rio - Hariany Almeida deu um susto em seus fãs, na noite de domingo. É que a ex-BBB contou que precisaria fazer a uma cirurgia de urgência após sentir fortes dores nos rins e descobrir um cálculo renal. "Eu estou aqui até agora. Vou operar só 23h30", disse a loira, através do Instagram Stories, nesta segunda-feira.

No domingo, ela explicou o motivo de seu sumiço das redes sociais. "Fiquei sumida, porque não estava muito bem. Estava sentindo dores. Lembram que falei para vocês que estava com gastrite? Estou com gastrite, sim, mas na verdade hoje estou com dor nos rins. Vim para o hospital e vou ter que fazer uma cirurgia de urgência para poder tirar a pedra do rim", contou.

Na sequência, Hariany falou sobre o procedimento: "É super de boa. É uma cirurgia feita a laser, não tem nem cortes. E é isso, é a vida. Depois vou me cuidar", afirmou.