Rio - Pouco tempo depois do anúncio da saída de Faustão da TV Globo, após 32 anos na emissora, o nome de Xuxa foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter. É que os internautas querem que a Rainha dos Baixinhos assuma o lugar do apresentador. Ao longo de 2020, a apresentadora se reaproximou da Globo e participou de diversas atrações do canal.

A mãe de Sasha também já declarou, em entrevista recente ao 'Domingo Espetacular', que vai deixar a da Record TV, após cinco anos. "Eu estou me despedindo da minha casa. Eu tenho muita gratidão pelo que vivi aqui. O 'Dancing Brasil' foi um dos programas mais bonitos da minha carreira. Essa casa que você [Carolina Ferraz] está e que me acolheu por cinco anos... Eu nunca me despedi com tanta dor", destacou ela.

Segundo Ricco, Faustão irá ficar na Globo até o fim deste ano, mas não haverá renovação. A emissora também ofereceu para ele um programa semanal às quinta-feiras, mas acredita-se que o apresentador deve recusar a oferta.

Petição pra Xuxa assumir o Domingão no lugar do Faustão e encher o palco de macho seminu como reparação histórica pic.twitter.com/cwbjryy8X5 — Hud (@hudsonbonatto) January 25, 2021

Fausto Silva, o Faustão, deixará a Globo no final do ano

Xuxa: pic.twitter.com/UdzSKGnYXj — Não diga "Alô!" Diga "Oi, Ton Santos!" (@oitonsantos) January 25, 2021

Xuxa vem aí no lugar do Faustão, sim ou col certeza? — Haddad Debochado (@HaddadDebochado) January 25, 2021





Já to preparado pra ver o comeback da lenda Xuxa voltando pra Globo e assumindo o domingão amo pic.twitter.com/JpAdYyMUIw — Gusta (@itxgusta) January 25, 2021