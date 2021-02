Anitta Reprodução

Por O Dia

Publicado 10/02/2021 10:30 | Atualizado 10/02/2021 10:35

Rio - Anitta não para! Após voltar ao Brasil planejar um reality show próprio e se "declarar" a Bil, a cantora mostrou que está atenta ao "Big Brother Brasil 21". Na madrugada desta quarta-feira, ao ser questionada por um seguidor, ela demonstrou interesse em Juliette também.

fotogaleria

Publicidade

"Anitta, a Juliette disse que 'ainda' não evoluiu pra bissexual. Será que você poderia ajudá-la nessa evolução?", indagou uma seguidora. "Super posso", respondeu Anitta, que já se declarou bissexual em diversas entrevistas.

Durante interação com os fãs, ela ainda confirmou que quer pegar Bil, mas que shippa o rapaz com Juliette também. Ela já até montou um plano para uni-los. "Ela [Juliette] só sai na final, gente. Dá tempo de ele [Arcrebiano] chegar, sair, virar meu ex, ela vira minha amiga e eu coloco os dois pra casarem. O roteiro está pronto", brincou a cantora.

Publicidade

Publicidade