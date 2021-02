Anitta não que mais nada com Arthur reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 08/02/2021 09:04 | Atualizado 08/02/2021 09:15

Rio - Anitta não quer mais nada com Arthur, do "BBB 21". A cantora havia dado uma investida no rapaz e dito que ele poderia chamá-la no direct caso ela estivesse solteira quando ele sair do programa. No entanto, após a formação de paredão na noite deste domingo, Anitta desistiu do crossfiteiro. A cantora não gostou do fato de Arthur, que é o líder, ter indicado Gil ao paredão.

fotogaleria

Publicidade

"Não me chama mais no direct. Não podemos mais namorar. Você não gosta do meu novo melhor amigo", escreveu a cantora no Twitter, se referindo a Gil.

A cantora também afirmou que vai fazer um reality show com os eliminados do "BBB 21". "Vou fazer um BBB só meu numa ilha com os eliminados porque só ta dando errado... Cadê meus patrocinadores pra me ajudar a pagar isso? Vou botar na conta da beats.... Lucas tem 25 anos? Kerline??? Juliette, Gil, Arcrebieano??? Vou chamar esse povo todo que está saindo e fazer um outro reality pra nós rir porque está babado", disse a cantora.

Publicidade

"Vou dormir que amanhã vou acordar cedo pra organizar esse auê todo e eu não estou brincando. Quem sair nesse paredão vem pra minha ilha kkkkkk (se quiser, claro) se o Brasil votar, eu pego o Bill (se ele quiser, claro) e é isso... Bora jogarrrrr. É isso já podem começar a escolher os participantes da minha ilha que eu nao tô de historinha nao. Já vou ligar pra um hospital marcar os testes. Bora rir de alguma forma ja que nao vai ter Carnaval", finalizou.