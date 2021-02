Preta Gil comanda o Bloco da Preta neste domingo Alex Santana / Divulgação

Por iG

Publicado 18/02/2021 10:31 | Atualizado 18/02/2021 10:34

São Paulo - A cantora Preta Gil, de 46 anos, atualizou seu perfil no Instagram para defender Nego Di, que foi o terceiro eliminado do "BBB 21". Recordista em rejeição, com 98,76% dos votos, o humorista tem sido alvo de críticas foram do confinamento.

fotogaleria

Publicidade

"Tenho conversado muito com as pessoas no Club House e insisto em falar sobre esse excesso de ódio pelos participantes do BBB. Eu não concordo com as atitudes de muitos ali dentro, mas não vou fazer aqui fora justamente o que criticamos que eles fazem lá dentro!", escreveu Preta Gil.

"Ódio não leva a lugar nenhum. Não gosto, não sigo, não consumo o trabalho da pessoa, mas não desejo o mal para eles e sim o crescimento e amadurecimento. Que eles, ao saírem, revejam suas atitudes e aprendam, só isso!!!", continuou.

Publicidade

"Me parte o coração ler um negócio desse: mãe e filhos do Nego Di ameaçados?? É isso que queremos? Temos que refletir também sobre esse tipo de espectadores que somos aqui fora. Eu não sou e nunca serei essa pessoa que quer cancelar, aniquilar a vida deles", completou a cantora.

Em entrevista ao "Mais Você", na última quarta-feira, Nego Di declarou que foi manipulado por Karol Conká. Além disso, declarou que já sente o peso do ódio das pessoas.