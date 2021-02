Richard Neuman, Dani Calabresa, Nataly Mega e Fábio Porchat Reprodução Internet

Rio - Dani Calabresa e Fábio Porchat estão curtindo uns dias de férias em Punta Cana, no Caribe. A humorista postou no Instagram várias fotos em que aparece de biquíni, no mar paradisíaco do local, ao lado do namorado, Richard Neuman.

Em uma das imagens, o casal Fábio Porchat e Nataly Mega aparece em clima de romance ao lado de Dani e Richard. Porchat também postou várias fotos nas redes sociais. Em uma das postagens em que aparece ao lado de Dani, o humorista brincou: "Calabresa e mussarela de búfala".