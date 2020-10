Esta foi a primeira vez que a esposa de Ludmilla esteve em Arraial do Cabo Foto: Reprodução / Instagram

Por O Dia

A funkeira Ludmilla aproveitou o fim de semana ensolarado para curtir as belíssimas praias de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. Nesse domingo (18), as duas andaram de quadriciclo, fizeram passeio de barco, acompanhada por amigos, e compartilharam os momentos de aventura em suas redes sociais.



Em seu perfil no Instagram, a bailarina Bruna Gonçalves revelou que esta foi a primeira vez que ela esteve em Arraial do Cabo. “Estou completamente apaixonada! Alguem aqui ja visitou o Caribe Brasileiro? Estou mostrando tudo nos stories, vem ver”, escreveu a morena, que é casada há 10 meses com Ludmilla, e possui mais de 3 milhões de seguidores na internet.