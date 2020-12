Recuo nas medidas de flexibilização é reflexo do aumento de casos de coronavírus na cidade Foto: Lucas Madureira

Publicado 06/12/2020 18:43

Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, anunciou neste domingo (6), que vai retomar a partir desta semana, a barreira sanitária na RJ-140, principal acesso ao Centro da cidade. O recuo nas medidas de flexibilização é um reflexo do aumento do número de infectados por coronavírus na cidade, desde que o município decidiu ARRAIAL DO CABO - A Prefeitura de, na Região dos Lagos do Rio, anunciou neste domingo (6), que vai retomar a partir desta semana, a barreira sanitária na RJ-140, principal acesso ao Centro da cidade. O recuo nas medidas de flexibilização é um reflexo do aumento do número de infectados por coronavírus na cidade, desde que o município decidiu suspender a barreira, no meado do mês passado

Ainda de acordo com a Prefeitura, a previsão é que a estrutura esteja montada e funcionando já nesta quarta-feira (9). O município informou que um novo decreto será publicado no início da semana com todas as informações.



Há cerca de duas semanas, os vereadores de Arraial do Cabo já haviam aprovado um Projeto de Lei para derrubar o decreto 3.187, que suspendia a barreira sanitária no município . Na ocasião, a revogação do decreto foi discutida em sessão extraordinária e aprovada por unanimidade entre os cinco dos nove parlamentares presentes na casa Legislativa.

Até este domingo (6), Arraial do Cabo registrava 427 casos confirmados da Covid-19, incluindo 21 mortes pela doença.