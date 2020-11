Barreiras sanitárias foram suspensas na semana passada Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 23/11/2020 16:42

ARRAIAL DO CABO - Os vereadores da Câmara Municipal de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, aprovaram nesta segunda-feira (23), o Projeto de Lei que derruba o Decreto 3.187, que suspendeu às barreiras sanitárias nos acessos à cidade. A revogação do decreto foi discutida em sessão extraordinária e aprovada por unanimidade entre os cinco parlamentares presentes na casa Legislativa.

Publicidade

O presidente da Câmara Municipal, Thiago Felix dos Santos, conhecido como Thiago Fantinha, afirmou que o Projeto de Lei deve ser publicado ainda nesta segunda no Diário Oficial da Câmara e um ofício vai ser encaminhado para a Prefeitura, para que o município retorne com as barreiras sanitárias. “Nós entramos também com uma ação judicial para reforçar para que pelo menos ele retorne com a barreira”, disse o presidente.



De acordo com o boletim divulgado nesse domingo (22) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), a cidade registra 257 casos confirmados da Covid-19, incluindo seis mortes pela doença. Em todo o Estado do Rio, o número de mortos por coronavírus já se aproxima dos 22 mil.



Publicidade

Procurada pelo O DIA, a Prefeitura de Arraial do Cabo, informou apenas que a Procuradoria do município está avaliando o documento recebido pela Câmara de Vereadores.