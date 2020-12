Por O Dia

A Prefeitura de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, informou que vai retomar a partir desta sexta-feira (11), o funcionamento da barreira sanitária no acesso à cidade. O retorno das restrições para evitar a transmissão da Covid-19 acontece após o município registrar um aumento significativo da doença nas últimas semanas.Segundo o município, até o dia 15 de novembro, a barreira será apenas informativa e em horário parcial. Após essa data, moradores só poderão entrar na cidade mediante apresentação de comprovante de residência e turistas terão que apresentar QR Codes, que serão emitidos por empresários que possuem o Selo Arraial Limpo e Seguro."A equipe da Secretaria de Turismo já está oferecendo todo o suporte para os profissionais do setor. Os meios de hospedagens e demais atividades que já possuem cadastro terão o prazo até 15 de dezembro para iniciar a emissão. Até a data estabelecida, a barreira será somente informativa", diz um trecho do comunicado divulgado pela Prefeitura.Ainda segundo o município, no setor do turismo, algumas atividades estão funcionando parcialmente. O acesso às praias permanece liberado. A lista de guias cadastrados pode ser obtida na Secretaria de Turismo ou através do site: www.arraial.rj.gov.br/profissionaisdoturismo • Moradores e proprietários de imóveis (com comprovante de residência);• Prestadores de serviços;• Turistas (com voucher oficial da Prefeitura, que comprovem reserva de hospedagem em Arraial do Cabo);• Permitida a entrada de vans para fins estritamente turísticos, com a obrigatoriedade de contratação de guia turístico local, devidamente registrado e com cadastro na Secretaria de Turismo;• Ônibus de excursões, day-use (bate-volta) e city tour poderão acessar a cidade somente pela Rodovia General Alfredo Bruno Martins, seguindo pela Estrada da Álcalis com parada obrigatória no terminal de veículos localizado na Rua Rebeche, mediante prévio recolhimento de Documento de Arrecadação Municipal (DAM), não podendo circular pelo centro da cidade;• Ônibus intermunicipais e interestaduais poderão acessar a cidade normalmente.