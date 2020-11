Excessos foram registrados após município afrouxar medidas de prevenção à Covid-19 Foto: Internet

Publicado 21/11/2020 18:51

ARRAIAL DO CABO – Após a retirada das barreiras sanitárias nos acessos à Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio, a cidade registrou praias lotadas e uma movimentação intensa de turistas neste sábado (21). Nos piers da Praia dos Anjos, de onde saem os passeios de barco, dezenas de pessoas sem máscara de proteção facial se aglomeraram nas filas para comprar os ingressos.



Nas trilhas da Praia do Forno, onde o acesso de banhistas chegou a ser limitado a 395 pessoas por dia , diversas pessoas também foram flagradas desrespeitando as medidas de prevenção ao coronavírus, caminhando sem máscara de proteção. Nas redes sociais, internautas reclamaram da ausência de fiscalizações do município e da falta de conscientização dos banhistas.

Na última quarta-feira (18), a Prefeitura da cidade divulgou um decreto suspendendo as barreiras sanitárias nos acessos a cidade e autorizando a entrada de veículos particulares, ônibus de turismo e interestaduais.

De acordo com o boletim divulgado neste sábado (21) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), a cidade registra 256 casos confirmados da Covid-19, incluindo seis mortes pela doença. Em todo o Estado do Rio, o número de mortos por coronavírus já se aproxima dos 22 mil.



PRAIAS SEM GUARDA-VIDAS



O Grupamento Marítimo divulgou um comunicado na internet, nessa sexta-feira (20), informando que, devido a uma redução no efetivo, as praias do Pontal, dos Anjos e o Posto 2, no distrito de Figueira, estão temporariamente sem guarda-vidas. Ainda segundo o comunicado, o Grupamento pede que moradores e turistas evitem essas praias, para evitar riscos de afogamentos, até que a situação seja normalizada.