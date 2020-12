Por conta dos atrasos salariais, atendimento no hospital municipal está deficiente Foto: Divulgação

Publicado 04/12/2020 12:45 | Atualizado 04/12/2020 13:01

ARRAIAL DO CABO – Profissionais da saúde que atuam na linha de frente do combate ao coronavírus em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, fizeram uma manifestação nesta sexta-feira (4), para cobrar o pagamento de salários atrasados. Segundo a categoria, cerca de 30 enfermeiros e técnicos de enfermagem ainda não receberam os salários referentes aos meses de outubro e novembro e ainda não há previsão de quando o pagamento será depositado.

Segurando cartazes e gritando palavras de ordem, os servidores se concentraram em frente ao Hospital Geral de Arraial do Cabo (HGAC), por volta das 10h, e seguiram em direção ao prédio do Ministério Público (MPE-RJ), onde pretendem formalizar uma denúncia contra o município. Durante a manifestação, o prefeito eleito Marcelo Magno conversou com os manifestantes e disse que vai tentar resolver a situação ainda antes de assumir o mandato.

A enfermeira Elisa Marques Carvalho, de 35 anos, conta que, diante da falta de pagamento, alguns profissionais estão passando dificuldades financeiras. “Muitos de nós somos chefes de família e não estamos mais conseguindo honrar com os nossos compromissos. Está complicado demais! E tudo isso mexe com o nosso psicológico”, argumentou a enfermeira, que mora em São Pedro da Aldeia, e tem um casal de filhos de quatro e 13 anos.

Desde que os profissionais da saúde decidiram cruzar os braços, o atendimento na unidade segue prejudicado e os pacientes que procuram o HGAC com sintomas da Covid-19 estão com dificuldade para diagnosticar a doença. “Os poucos técnicos que ainda continuam trabalhando estão sobrecarregados e não há ninguém pra trocar o plantão com eles. Muitos pacientes, infelizmente, vão ficar sem assistência”, lamentou a enfermeira Daniela Freitas, de 29 anos.

Procurada pelo O DIA, a Prefeitura de Arraial do Cabo não se pronunciou sobre o assunto, até a divulgação desta reportagem.