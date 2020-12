Por O Dia

ARRAIAL DO CABO – Após começar a definir os primeiros nomes dos secretários municipais , o prefeito eleito de, na Região dos Lagos do Rio, Marcelo Magno, do Solidariedade, divulgou nesta quinta-feira (10), uma segunda relação com novos nomes dos escolhidos para ocupar o primeiro escalão do governo, a partir de janeiro do ano que vem. O anúncio foi divulgado nas redes sociais do político e, de acordo com a assessoria de Marcelo Magno, algumas pastas serão reformuladas e passarão por uma fusão.