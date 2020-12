Prefeito eleito deve anunciar nos próximos dias os nomes dos demais secretários Foto: Jheyce Correia

Por O Dia

Publicado 09/12/2020 11:57

ARRAIAL DO CABO - O prefeito eleito de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, Marcelo Magno, do Solidariedade, divulgou nesta quarta-feira (9), os primeiros nomes dos secretários municipais que vão compor o governo a partir de janeiro do ano que vem. De acordo com a assessoria do político, algumas pastas serão reformuladas e passarão por uma fusão.

Entre os nomes dos secretários já definidos, estão: Rogério Simas (secretaria de Administração); Isalira Gomes (secretaria de Educação); Bernardo Alcântara (secretaria de Gabinete); Jorge Oliveira (secretaria de Meio Ambiente); Daniel Costa (Procuradoria); Lúcio Mário (secretário de Saúde); Maycon Victorino (Fundação de Meio Ambiente).



Publicidade

Os nomes dos secretários que vão ocupar as demais pastas da administração pública, devem ser anunciados nos próximos dias, ainda de acordo com a assessoria de Marcelo Magno. “Já estamos trabalhando muito, sempre pensando no grande desafio que será a gestão de nossa amada Arraial do Cabo nos próximos quatro anos”, escreveu o prefeito eleito, em uma publicação em seu perfil, em uma rede social.