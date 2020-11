Por O Dia

Publicado 19/11/2020 11:41

ARRAIAL DO CABO – A Prefeitura de, na Região dos Lagos do Rio, divulgou nessa quarta-feira (18), um decreto com novas flexibilizações das medidas de prevenção à Covid-19. O município decidiu suspender as barreiras sanitárias nos acessos à cidade e liberar a entrada de veículos particulares, além de ônibus de turismo e interestaduais. O acesso às vans de turismo e similares já havia sido autorizado há cerca de um mês O Decreto nº 3.187 permite que vans de turismo façam o embarque e desembarque nos pontos pré-estabelecidos. Está proibido o ingresso com caixas de som, instrumentos musicais, insumo para churrasco e afins. Os visitantes que tentarem burlar as regras poderão ter os materiais apreendidos. O uso de máscaras de proteção facial é obrigatório por todos os passageiros das vans e veículos similares, incluindo o motorista e os guias de turismo.“Os ônibus de turismo somente terão acesso ao município de Arraial do Cabo pela Rodovia General Alfredo Bruno Martins, seguindo pela Estrada da Álcalis, com parada obrigatória no terminal de veículos localizado na Rua Rebeche, mediante prévio recolhimento de Documento de Arrecadação Municipal (DAM), não podendo circular pelo Centro da cidade”, destaca o documento.A Prefeitura autoriza também as trilhas turísticas guiadas por profissionais credenciados. Para informações sobre os procedimentos de entrada de ônibus, vans e similares, o município orienta que os responsáveis entrem em contato com a Secretaria Municipal de Turismo, através do e-mail: turismo@arraial.rj.gov.br.