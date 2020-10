Veículos só poderão ingressar com até, no máximo, 16 pessoas Foto: Lucas Madureira

Por O Dia

Arraial do Cabo – A Prefeitura de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, publicou um decreto nessa terça-feira (20), fazendo nova flexibilização das atividades turísticas, dentro da bandeira amarela. Segundo a Prefeitura, o decreto nº 3.168 permite a entrada de vans turísticas com guias credenciados pelo município e a atividade de trilhas guiadas. Ainda segundo o município, o day use, conhecido como bate-volta, segue proibido, assim como a entrada de ônibus e micro-ônibus.



De acordo com a Prefeitura, a entrada de vans está permitida estritamente para fins turísticos, com a obrigatoriedade de contratação de guia turístico local, devidamente registrado e com cadastro na Secretaria Municipal de Turismo. Os veículos só poderão ingressar com até, no máximo, 16 pessoas, já incluído neste total dois guias de turismo



O decreto prevê ainda que o embarque e desembarque de passageiros seja feito na Orla da Praia dos Anjos e obriga o uso de máscara de proteção facial. Está proibido o ingresso com caixas de som, instrumentos musicais, insumo para churrasco e afins. Os visitantes que tentarem burlar as regras poderão ter os materiais apreendidos.



As trilhas turísticas estão permitidas, desde que seja contratado guia turístico local, devidamente registrado na Secretaria Municipal de Turismo ou órgão delegado e cadastrado na mesma secretaria. Cada profissional poderá guiar grupos de até quatro pessoas. O uso obrigatório de máscara de proteção facial é obrigatório. A lista de guias cadastrados pode ser obtida na Secretaria de Turismo.