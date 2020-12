Inspeção foi acompanhada pela comissão de transição de governo Foto: Divulgação

Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, Marcelo Magno, fez uma vistoria nessa sexta-feira (4), no hospital municipal da cidade. A inspeção foi para avaliar a situação da unidade e identificar as medidas urgentes que devem ser tomadas para o enfrentamento de uma possível nova onda da Covid-19 no município. ARRAIAL DO CABO – Em seu primeiro dia de atividades públicas, após se recuperar da Covid-19 , o prefeito eleito de, na Região dos Lagos do Rio, Marcelo Magno, fez uma vistoria nessa sexta-feira (4), no hospital municipal da cidade. A inspeção foi para avaliar a situação da unidade e identificar as medidas urgentes que devem ser tomadas para o enfrentamento de uma possível nova onda da Covid-19 no município.

Acompanhado pela comissão de transição de governo, o prefeito eleito percorreu grande parte do prédio onde funciona o hospital e identificou diversas irregularidades, como paredes com infiltrações, equipamentos sucateados e fiações expostas.



Ao deixar a unidade, já no início da tarde, Marcelo Magno conversou com os servidores da Saúde que faziam uma manifestação para cobrar o pagamento de dois meses de salários atrasados , em frente ao hospital. Segundo a categoria, o prefeito eleito prometeu buscar ajuda junto ao governo do Estado, para revolver o problema dos servidores o quanto antes.

A Prefeitura da cidade não se pronunciou sobre a visita do prefeito eleito ao Hospital Geral de Arraial do Cabo (HGAC), e as irregularidades encontradas no prédio.