Por O Dia

Publicado 23/11/2020 14:15

ARRAIAL DO CABO – O prefeito eleito de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio , que estava internado com suspeita da Covid-19, recebeu alta médica nesse domingo (22). A assessoria do político, filiado ao partido Solidariedade, informou que Marcelo está em isolamento domiciliar, em “franca recuperação”.A assessoria disse ainda que o parlamentar deu entrada no Hospital Santa Izabel, em Cabo Frio, na última terça-feira, dia 17, com os sintomas da, mas os resultados de todos os exames apontaram negativo para a doença. Por recomendação médica, Marcelo Magno deve permanecer afastado das atividades públicas por uma semana.“Vale destacar que uma equipe de transição, nomeada por Marcelo Magno, já está formada para interlocução junto à Prefeitura de Arraial do Cabo, a qual já foi informada por meio de ofício, com cópia ao Ministério Público para ciência dos fatos”, divulgou a assessoria do novo prefeito, em um comunicado enviado à imprensa.