ARRAIAL DO CABO – Com 39,56% dos votos validos, Marcelo Magno, do Solidariedade, foi eleito neste domingo (15), prefeito de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. Foram 9.077 votos válidos, uma vantagem de mais de 2 mil votos da segunda chapa mais votada, a do prefeito Renatinho Vianna, do Republicanos, candidato à reeleição, que obteve 30,11% dos votos válidos (6.908 votos). O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) encerrou a apuração dos votos na cidade às 22h06.

Já o terceiro candidato mais votado foi o Ton Porto, do DEM, que conquistou 3.956 votos válidos. Na sequência, o candidato Dr. Henrique Melman, do PDT, obteve 2.516 votos válidos. Por último, o candidato Willian Luz, do PT, conseguiu 487 votos válidos, no município.

A eleição em Arraial do Cabo teve 1,49% de votos brancos (359 votos), 3,52% de votos nulos (851 votos).

Pouco antes do fim da apuração dos votos, o candidato Marcelo Magno concedeu uma entrevista exclusiva ao O DIA, já em tom de comemoração, e revelou que esperava pela vitória. “Hoje não existe cor! O que a gente está hoje brigando é por uma cidade justa, uma cidade limpa. [...] Eu sei que o meu povo é um povo inteligente. Ele sabe o que quer e nada disso mudaria o processo, porque a gente não iria ficar com essa cangalha nas costas”, afirmou o candidato, ao lado de apoiadores, em seu comitê eleitoral.

Marcelo Magno Felix dos Santos tem 47 anos, é administrador de empresas, casado, tem um filho e nasceu em Arraial do Cabo. Começou a trabalhar aos 13 anos para ajudar na renda familiar, aos 18 começou a servir na Marinha.

Veja o resultado final da apuração dos votos dos candidatos a prefeito, divulgado pelo TSE:

RESULTADO FINAL – 100% DAS URNAS APURADAS



• 9.077 votos – 39,56% – Marcelo Magno (Solidariedade);

• 6.908 votos – 30,11% – Renatinho Vianna (Republicanos);

• 3.956 votos – 17,24% – Ton Porto (DEM);

• 2.516 votos – 10,97% – Dr. Henrique Melman (PDT);

• 487 votos – 2,12% – Willian Luz (PT).l.