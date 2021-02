Felipe Neto e Bruna Gomes reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 18/02/2021 16:51

Rio - Felipe Neto celebrou os quatro anos de namoro com Bruna Gomes através do Instagram, nesta quinta-feira. O ator compartilhou várias fotos do casal e se declarou para a amada na legenda.

fotogaleria

"A Bruna é a pessoa mais especial que conheci na vida. Ninguém, nem de longe, é preenchido por tanto amor, entrega e carinho quanto ela. A Bruna é capaz de iluminar qualquer ambiente, até quando ela própria está se sentindo sem luz", iniciou o youtuber, que continuou:

"Eu torço, do fundo do coração, para que vocês encontrem alguém especial como a Bruna ao longo de suas vidas. Nem digo isso como relacionamento, mas até mesmo como uma amizade. Ter uma Bruna na vida faz toda a diferença no mundo de uma pessoa. Seja como companheira, amiga, confidente, família... E eu dei a sorte de poder tê-la como tudo isso".

