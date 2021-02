Igor Cotrim e Adriana Lessa estão namorando Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 25/02/2021 08:11 | Atualizado 25/02/2021 08:19

Rio - Adriana Lessa está namorando Igor Cotrim. O ator é conhecido por ter participado do seriado "Sandy e Junior", em que viveu o rebelde personagem Boca. Apaixonados, os dois têm trocado declarações de amor nas redes sociais. "Você é a luz por todo o túnel", escreveu Igor na legenda de uma foto em que aparece com Adriana no metrô.

fotogaleria

Publicidade

Adriana Lessa também se declarou para o namorado. "Que o respeito, sabedoria, amizade, amor e diálogo estejam sempre presentes! E tudo o que me desejam retorne multiplicadamente na vida de cada um", escreveu. A atriz está fora das telinhas desde que participou da novela "O Sétimo Guardião", em 2018.

Adriana Lessa e Igor Cotrim se conhecem desde a infância. Em 2020, eles trabalharam juntos em uma produção cinematográfica. Agora, anunciaram o namoro.