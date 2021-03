Fiuk e Gilberto, no 'BBB 21' Reprodução/Globo

Por O Dia

Publicado 02/03/2021 11:28 | Atualizado 02/03/2021 11:31

Rio - Após apoiar o lançamento musical do irmão confinado no "BBB 21" , Cleo revelou que 'shipa' Fiuk com o pernambucano Gilberto. A fala da atriz e cantora ocorreu enquanto ela conversava com os fãs sobre a aproximação do irmão com o G3 do reality, que ainda é formado por Sarah e Juliette.

fotogaleria

Publicidade

"Cada hora eu 'shipo' ele com uma. Ou com um. Eu shipo muito ele com Gil também. Amo essa amizade, que, para mim, poderia virar um casal. Mas shipo muito com a Sarah também. Meu sonho seria a Sarah. Ela é muito assertiva e muito confiante. Ela não é grossa. Tem muita noção das coisas", disse Cleo, em entrevista ao canal da youtuber Foquinha.

Ela ainda declarou que não viu muita química entre Fiuk e Thais. Juntos, eles protagonizaram o primeiro beijo da 21º edição. "Eu vendo e conhecendo meu irmão, a minha leitura é que, sei lá, não teve química, não rolou e ele gosta dela como amiga", pontuou.



A irmã de Fiuk também comentou sobre o diagnóstico de TDAH do rapaz. "Meu irmão já é meio tímido. E com essa coisa de você estar num reality show e ter o TDAH, você fica quase paralisado pela hipervigilância."