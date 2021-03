Tirulipa e Cauã Reymond Reprodução

Por O Dia

Publicado 06/03/2021 11:50 | Atualizado 06/03/2021 11:53

Rio - O humorista Everson Silva, conhecido como Tirullipa, surpreendeu os seguidores ao postar uma foto em que exibe o abdômen sarado. Na legenda do registro, ele ainda brincou com os fãs e se comparou ao ator Cauã Reymond. Desde 2018, o artista vem se dedicando à alimentação saudável e aos exercícios físicos.

"Chupa, Cauã Reymond. A diferença entre a gente está no Zoom", brincou o humorista na legenda da foto postada no Instagram. Na sequência, ainda postou as hashtags engraçadas como "kid bengalinha", "mudelo", "gatos e "tirulindo".

O seguidores, claro, entraram na brincadeira e encheram a postagem de comentários. "Isso não é um homem, isso é um lockdown! Parou a internet toda", escreveu um. "Parecendo o Belo", disse outra. "Fiu fiu", brincou uma terceira.