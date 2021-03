Enzo Celulari marcou Bruna Marquezine no Instagram em cliques dos dois juntos tocando e cantando Reprodução / Instagram

Por O Dia

Publicado 14/03/2021 09:23 | Atualizado 14/03/2021 10:13

Rio - Bruna Marquezine e Enzo Celulari apareceram juntos em fotos postadas, desta vez, nos Stories do Instagram do filho de Claudia Raia e Edson Celulari. No último sábado (13), Enzo compartilhou as fotos em meio aos boatos de que os dois estariam juntos.

As fotos em que Enzo aparece tocando enquanto os dois cantam juntos são as primeiras imagens compartilhadas por um dos dois diretamente com o outro. Até o momento, os dois só haviam trocado pequenas interações pelas redes sociais, além de serem vistos juntos ou darem dicas por postagens individuais de que estariam no mesmo lugar.

