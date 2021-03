Por O Dia

Publicado 11/03/2021 21:39 | Atualizado 11/03/2021 22:05

Galeria de Fotos Bruna Marquezine Reprodução Bruna recebe crianças refugiadas em sua casa Reprodução Bruna e sua pet Reprodução Bruna na piscina de sua casa Reprodução Enzo Celulari Reprodução

Enzo Celulari agitou as redes sociais na noite desta quinta-feira (11) ao compartilhar uma foto despretensiosa na borda de uma piscina e brincando com um cachorro. Só que fãs de Bruna Marquezine não deixaram passar em branco e reconheceram logo o lugar e ainda identificaram o animal. O filho de Claudia Raia e Edson Celulari aparece fazendo carinho em Amêndoa, a pet da atriz, na área externa da mansão em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. A coluna resolveu pesquisar e encontrou fotos da piscina de Bruna e da cachorra com a sua dona. Bingo! Vale lembrar que no início de fevereiro, os dois foram flagrados em Fernando de Noronha com amigos e em clima total de romance.