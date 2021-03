Assumidos! Bruna Marquezine e Enzo Celulari fazem trilha juntos

Rio - Bruna Marquezine e Enzo Celulari finalmente assumiram o relacionamento. O casal fez uma trilha na Pedra da Gávea, no Rio, na tarde desta sexta-feira. Os rumores de um romance entre o filho de Claudia Raia e a atriz começaram a surgir em janeiro deste ano. Eles chegaram a ser flagrados aos beijos em Fernando de Noronha. Depois, eles também posaram para fotos com o mesmo fã em Alagoas. Enzo Celulari estava solteiro desde que terminou seu namoro com a milionária Victoria Grendene, em fevereiro de 2020.

