Anitta reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 15/03/2021 15:08

Rio - Após bater boca com Rick Bonadio, que criticou o funk, Anitta fez um longo desabafo no Twitter. A Poderosa, de 27 anos, soltou o verbo sobre o preconceito que o ritmo musical sofre. "Entendam uma coisa, galera... é muito necessário resistir a esse tipo de comentário. São de pequenas opiniões assim que as coisas crescem aos poucos e podem virar cruciais no futuro. Alguém já viu o filme 'Sombra Lunar' na Netflix? Explora essa questão. Uma pequena ideia compartilhada por um homem vai se espalhando e crescendo a ponto de virar uma guerra infinita depois de décadas. E isso é muito mais possível do que imaginamos. Sabe o que eu faço quando tenho uma opinião negativa sobre algo que não está fazendo mal a absolutamente ninguém?", perguntou.

fotogaleria

Publicidade

A cantora não parou por aí: "O que as pessoas precisam entender é que infelizmente isso passa de uma 'opinião'. Estamos falando de um ritmo que sustenta milhares de famílias sem prejudicar a ninguém. Infelizmente ainda existem muitas pessoas que comandam a indústria no Brasil que ainda tem como referência essas pessoas que tiveram uma grande relevância no passado. Independente de elas estarem atualizadas quanto aos rumos políticos e sociais que influenciam a música no nosso país. Então, quando essas pessoas que tem o poder de alavancar novos talentos do funk escutam esse tipo de opinião o que acontece? Um funkeiro perde uma oportunidade de crescer e de aprender e de melhorar. Graças a Deus eu não preciso mais de absolutamente nada de pessoas que tem esse tipo de pensamento... mas sei que quem tá começando precisa, então não posso ficar calada".

Anitta, então, concluiu: "Se essa galera que tá começando ousar tentar bater de frente vão ser engolidos pela indústria. Eu sei bem porque eu já tive nessa posição, mas eu sou doida e fui assim mesmo porque pra me engolir a boca tem que ser grande e o fôlego maior. Por que vocês acham que essa galera do business não ousa falar de outros ritmos? Porque existem grandes empresários por trás... Aí a briga dói no bolso... Melhor não, né? Mas já com os funkeiros... Quem vai brigar por eles?", questionou.