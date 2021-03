Anitta reprodução do instagram

Publicado 15/03/2021 13:12

O produtor e empresário musical, Rick Bonadio, gerou polêmica na internet ao criticar a apresentação de Cardi B no Grammy Latino, que aconteceu na noite deste domingo (15). A crítica foi por conta do remix de WAP na versão funk de Pedro Sampaio que a cantora acrescentou em seu show.

“Já exportamos Bossa Nova, já exportamos Samba Rock, Jobim, Ben Jor. Até Roberto Carlos. Mas o barulho que fazem por causa de 15 segundos de funk na apresentação da Cardie (sic) B me deixa com vergonha. Precisamos exportar música boa e não esse ‘fica de quatro'”, disse Bonadio, que recebeu críticas de internautas que o acusaram de preconceito contra o funk.

E depois de virar um dos assuntos mais comentados do Twitter por conta de sua crítica, Rick Bonadio resolveu se desculpar. "Não tenho nenhuma intenção de criar polêmica, muio menos desmerecer o trabalho de ninguém. Espero que evoluam e entendam as críticas. Só aplauso pode ser alienação. Eu sinto a necessidade de criticar algumas situações porque vejo uma alienação generalizada. O Funk precisa evoluir. Os funkeiros precisam ousar evoluir musicalmente para crescer. Não se pode fazer o mesmo sempre, porque isso dá certo. Meu post anterior não teve a intenção destrutiva", explicou ele, dizendo acreditar na evolução do funk.

"Não dá pra aceitar que sempre a mesma batida com letras de putaria seja algo necessário ou a "cultura do país". De qualquer forma, eu respeito todos do funk por suas batalhas e vitórias. Desculpem se ofendi, nunca foi minha intenção. O que eu espero é que ao fazer sucesso, o funkeiro busque melhorar, estudar música, letra e crescer musicalmente para então tornar o gênero crossover definitivamente, mas com qualidade".

Mas o pedido de desculpas de Rick não foi o suficiente. Anitta, que há anos vem trabalhando para levar o funk para o mundo inteiro, soltou o verbo na hora de rebater a crítica do empresário. "Tenho uma sugestão top pra você também. Escolhe um ritmo brasileiro à sua altura, faz uma música e exporta pro mundo. É facin… e rápido.. e de uma hora pra outra, claro, não dá pra começar com míseros segundos no Grammy. Quando você chegar lá a gente comemora com você”, escreveu a cantora.