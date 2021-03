Ex-BBB Ana Clara lança canal no YouTube Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 16/03/2021 12:07 | Atualizado 16/03/2021 12:08

Rio - A ex-BBB Ana Clara Lima lança nesta terça-feira seu canal no YouTube. Na plataforma, a apresentadora do "Rede BBB", vai mostrar curiosidades sobre sua vida, carreira, cotidiano, experiências e desafios.

Ana Clara vem fazendo o maior sucesso como apresentadora e repórter do "Rede BBB". Seu nome está sempre entre o tópicos mais comentados do Twitter após as eliminações do reality show por conta das entrevistas que faz com os participantes.

"Temos uma responsabilidade muito grande nos bate-papos, é uma verdadeira mistura de emoções”, conta a ruiva.