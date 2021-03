Cristiano com a mulher e os filhos reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 17/03/2021 17:28 | Atualizado 17/03/2021 19:28

Rio - O sertanejo Cristiano, da dupla com Zé Neto, usou suas redes sociais, nesta quarta-feira, para contar que foi diagnosticado com o novo coronavírus. A mulher dele, a sogra e os dois filhos também testaram positivo para a doença.

"A Covid-19 chegou na minha família, infelizmente. A gente temia muito por esse momento. Achamos que não iria chegar, mas vai se tornar um pouco inevitável esse vírus. O vírus chegou até a minha casa, o nosso lar, através de outra pessoa. Sei que as pessoas têm a mania de ficar atrás da tela do celular metendo a boca, mas não vou entrar nesses méritos e não culpo a pessoa que trouxe o vírus para minha casa", disse ele através do Instagram Stories.



Em um dos vídeos, o sertanejo contou que sua sogra, Cidinha Silva, está internada. Sua esposa, Paula Vaccari permanece em casa e sente dores no corpo. Ele e os dois filhos estão assintomáticos: "Minha sogra se contaminou, ficou um tempo em casa isolada, mas acabou que teve que ser internada. A Paula também teve contágio, porque, por mais que tentamos evitar, ela deve ter se contaminado antes. O Cristiano e a Pietra também estão com o vírus. Nesse momento, eu era o único negativo só que a Paula ia ficar sozinha com duas crianças. Eu optei por ficar dentro de casa, mas infelizmente, também testei positivo."

Em outro momento, Cristiano deu detalhes sobre seu estado de saúde: "Estou no fim da minha quarentena, graças a Deus sem sintomas. Aqui em casa estão todos sem sintomas, as crianças estão super bem e a Paula tem um pouco de dor no corpo, mas estamos cuidando. Então peço orações para a minha sogra, para Paula e nossa família", pediu.