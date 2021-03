Agnaldo Timóteo Divulgação

Rio - Diagnosticado com Covid-19, o estado de saúde de Agnaldo Timóteo, de 84 anos, teve uma 'pequena melhora clínica', segundo o último boletim enviado por seu sobrinho, Timotinho.

"Agnaldo Timóteo, ainda internado no Hospital Casa São Bernardo, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, tem pequena melhora da Covid. A família agradece o apoio e a solidarização de todos", dizia nota.

Timotinho ainda ressaltou: "Ele tomou café de manhã, almoçou tranquilamente. Ele está melhorando. Claro que tem umas complicações por conta da idade e por causa do AVC que ele teve há um tempo atrás. Mas está tudo sob controle, não está entubado, nem em estado grave. Só pra tranquilizar".

Na última quarta-feira, Márcio, filho de Agnaldo, usou as redes sociais para pedir orações para o pai. “Peço a todos que façam uma corrente de oração para meu pai, Agnaldo Timóteo e todos que estão internado com essa maligna doença covid-19. Desde já agradeço!!”, escreveu em um post no Instagram.

Timotinho também fez um apelo através do Instagram. “Uma imensa corrente de fé está formada em prol do restabelecimento do seu quadro de saúde! A família agradece o carinho e as orações que vem recebendo de inúmeras pessoas e registra um agradecimento especial”, escreveu.