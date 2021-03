Projota se emociona ao rever a filha reprodução de vídeo

Por O Dia

Publicado 19/03/2021 15:40 | Atualizado 19/03/2021 15:41

Rio - Após ser eliminado do 'Big Brother Brasil 21', na última terça-feira, e cumprir sua agenda de compromissos na emissora, Projota desembarcou em São Paulo acompanhado da mulher, Tamy Contro, na tarde desta sexta-feira. Ao chegar em casa, o cantor foi às lágrimas ao reencontrar a filha, Marieva, de 1 ano de idade.

No vídeo, é possível ver os dois se abraçando. O rapper não segurou sua emoção e chorou bastante. A menina, no entanto, estranhou um pouco o novo visual do pai, que está com o cabelo loiro. Mas logo depois se acostumou e até fez carinho em Projota.

